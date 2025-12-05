जर तुम्हाला सुद्धा तोच पुलाव खाऊन कंटाळा आला असेल तर 'पालक पनीर पुलाव' उत्तम पर्याय आहे.
तसेच जर तुम्ही वजन कमी करण्यासाठी डाएटींग करत असाल तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता.
'पालक पनीर पुलाव' बनवण्यासाठी सर्वप्रथम पालकची पाने स्वच्छ धुवून शिजवून घ्या.
मिक्सरच्या मदतीने शिजलेल्या पालकची मऊ प्युरी तयार करून घ्या.
नंतर पनीरचे लहान तुकडे करून तेलात सोनेरी होईपर्यंत भाजून घ्या.
एका कढईत गरम तेलात जिरे, लसुण आणि हिरव्या मिरचीची फोडणी तयार करा.
आता त्यात बारीक चिरलेला कांदा मऊ होईपर्यंत भाजून घ्या.
त्यात पालकची प्युरी, तुमच्या आवडीचे मसाले आणि चवीनुसार मीठ घालून एकत्र करा. परतून घ्या.
पालकची प्युरी थोडी घट्ट होईपर्यंत 2 ते 3 मिनिटे शिजू द्या.
आता त्यात भाजलेले पनीरचे तुकडे घाला. एकत्र करा आणि परतून घ्या.
पालक आणि पनीरच्या मिश्रणात शिजलेला भात घाला. एकत्र करून परतून घ्या.
वरून थोडे तूप आणि लिंबाचा रस घालून एकत्र करा. 4 ते 5 मिनिटे झाकून ठेवा.
तयार झालेला गरमा गरम 'पालक पनीर पुलाव' रायता किंवा सलाडसह सर्व्ह करा.