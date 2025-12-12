रेस्तराँ स्टाईल 'पनीर मलाई कोरमा' बनवण्याची सिक्रेट रेसिपी!

Dec 12,2025


तुम्ही सु्द्धा घरी कितीतरी वेळा पनीर मलाई कोरमा बनवण्याचे ट्राय केले असेल.


पण बऱ्याचदा रेस्तराँ स्टाईल चव येतच नाही, अशी तुमच्या घरच्यांची तक्रार असते.


आता तुम्ही 'या' सिक्रेट रेसिपी वापरून रेस्तराँ स्टाईल 'पनीर मलाई कोरमा' बनवू शकता.


यासाठी सर्वप्रथम 200 ग्रॅम पनीर चौकोनी कापून घ्या.


कढईत गरम तेलात जिरे, दालचिनी, लवंग आणि वेलचीची फोडणी द्या.


आता त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.


नंतर आले-लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट घालून 2 मिनिटे परता.


आता त्यात टोमॅटोची प्युरी आणि काजूची पेस्ट घालून शिजवा.


यानंतर हळद, धणे पूड, गरम मसाला, मीठ घाला. सर्व मसाले भाजून घ्या.


आता एक वाटी फ्रेश क्रीम आणि थोडे पाणी घालून ग्रेव्ही तयार करा.


ग्रेव्हीमध्ये पनीरचे तुकडे घालून 5 ते 7 मिनिटे मंद आचेवर शिजवा.


आता कसुरी मेथी आणि कोथिंबीर घालून एकत्र करा.


गरमागरम 'पनीर मलाई कोरमा' नान किंवा रोटीसोबत सर्व्ह करा.

