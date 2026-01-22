भारतात 5 रूपयांना मिळणारा पार्ले-जी बिस्किट अमेरिकेत किती रूपयांना मिळतो?

Manali Sagvekar
Jan 22,2026

भारतीय पसंती

भारतात सर्वांचीच पसंती असलेला बिस्किट म्हणजे पार्ले-जी (Parle-G) बिस्किट.

प्रसिद्ध बिस्किट

हा बिस्किट भारतात इतका प्रसिद्ध आहे की, कोणत्याही दुकानात सहज उपलब्ध असतो.

भारतीय किंमत

भारतात याची किंमत 5 किंवा 10 रूपये इतकी आहे.

परदेशी किंमत

पण याच बिस्किटाची परदेशात काय किंमत असेल असा विचार तुम्ही कधी केला आहे का?

अमेरिका

अमेरिकेतील पार्ले-जी (Parle-G) बिस्किटाची किंमत ऐकून तुम्ही थक्क व्हाल.

अमेरिकी किंमत

अमेरिकेत मिळणाऱ्या पार्ले-जी (Parle-G) बिस्किटाची किंमत 1 डॉलर इतकी आहे.

1 डॉलर

1 डॉलर ($1) चे रूपांतर भारतीय मुद्रेत केल्यास 91 रूपये 62 पैसे इतकी किंमत होते.

पार्ले-जी बिस्किटे

या किमतीत भारतात 15 ते 17 पार्ले-जी (Parle-G) बिस्किटे खरेदी केली जाऊ शकतात.

VIEW ALL

Gym, व्यायामानंतर काय खाऊ नये?

हिवाळ्यात खाण्यासाठी उत्तम फळं कोणती? जाणून घ्या

'या' लोकांनी कॉफी पिणे टाळावे!

80 हजारचा फोन मिळतोय अर्ध्या किंमतीत, Flipkart Sale मध्ये धमाकेदार ऑफर!
Read Next Story