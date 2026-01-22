भारतात सर्वांचीच पसंती असलेला बिस्किट म्हणजे पार्ले-जी (Parle-G) बिस्किट.
हा बिस्किट भारतात इतका प्रसिद्ध आहे की, कोणत्याही दुकानात सहज उपलब्ध असतो.
भारतात याची किंमत 5 किंवा 10 रूपये इतकी आहे.
पण याच बिस्किटाची परदेशात काय किंमत असेल असा विचार तुम्ही कधी केला आहे का?
अमेरिकेतील पार्ले-जी (Parle-G) बिस्किटाची किंमत ऐकून तुम्ही थक्क व्हाल.
अमेरिकेत मिळणाऱ्या पार्ले-जी (Parle-G) बिस्किटाची किंमत 1 डॉलर इतकी आहे.
1 डॉलर ($1) चे रूपांतर भारतीय मुद्रेत केल्यास 91 रूपये 62 पैसे इतकी किंमत होते.
या किमतीत भारतात 15 ते 17 पार्ले-जी (Parle-G) बिस्किटे खरेदी केली जाऊ शकतात.