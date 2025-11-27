सध्या लोकांच्या रक्तगटावरून त्या व्यक्तीबद्दल अनेक गोष्टी समजू शकतात.
आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका रक्तगटाबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांना डास जास्त चावतात.
डास हा खूप खतरनाक असतो. यामुळे आतापर्यंत अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
अनेकजण या डासांपासून हैराण आहेत. पण काही लोकांना डास खूप चावतात.
रिपोर्टनुसार, O रक्तगट असणाऱ्या व्यक्तीकडे डास हे जास्त आकर्षित होत असतात.
O रक्तगट असणाऱ्या लोकांमध्ये चयापचय प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे डास त्यांना चावतात.
