50-30-20 Formula ठरेल फायद्याचा! महिन्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत पुरेल पगार

Swapnil Ghangale
Oct 29,2025

चांगली सवय

बचत करणे ही एक चांगली सवय मानली जाते. त्यातही पैशाने पैसा वाढवण्याचं कौशल्य चांगलं लक्षणं मानलं जातं.

बचत करण्याची सवय नसते

प्रत्येकाला बचत करण्याची सवय नसते तसेच अनेकांना ती सवय लावताही येत नाही.

वायफळ खर्च

खर्चिक स्वभाव असल्याने अनेकदा असे लोक आपल्या पगारातील बराचसा पैसा कुठेही गुंतवणूक न करता खर्च करुन टाकतात. अनेकदा हा वायफळ खर्च असतो.

पैसे जपून वापरण्याची गरज

यामुळेच महिन्याच्या शेवटी आर्थिक चणचण निर्माण होते. म्हणूनच पैसे जपून वापरण्याची गरज आहे.

तीन गोष्टी पक्क्या लक्षात ठेवल्या पाहिजे

महिन्याच्या शेवटी तुमचा खिसाही रिकामा राहत असेल तर तीन गोष्टी तुम्ही पक्क्या लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.

तीन गोष्टी कराच

या तीन गोष्टी केल्याने तुम्ही तुमच्या पगारात महिन्याचा खर्च सहज भागवू शकता आणि काही पैसे बचत म्हणून बाजूलाही काढू शकता.

50-30-20 हा फॉर्म्युला वापरा

तुम्ही तुमचा पगार महिनाभर पुरावा यासाठी 50-30-20 हा फॉर्म्युला वापरु शकता.

कसा आहे हा फॉर्म्युला?

50 टक्के गरजा, 30 टक्के लाइफस्टाइल, 20 बचत असा हा फॉर्म्युला असावा.

बजेट निश्चित करा

पगार येताच महिन्याच्या खर्चाचं एक बजेट निश्चित करा आणि ते काटेकोरपणे पाळलं जाईल याची काळजी घ्या.

ऑनलाइन शॉपिंगला मुरड घाला

वायफळ खर्च टाळण्यासाठी ऑनलाइन शॉपिंग आणि बाहेर खाण्याच्या इच्छांना थोडी मुरड घालणं उत्तम निर्णय ठरु शकतो.

पैसे दुसऱ्या खात्यावर वळवा

आपल्या पगारातील काही पैसे दुसऱ्या खात्यावर वळवा जे युपीआयशी संलग्न नसेल.

पैसे बाजूला काढून ठेवा म्हणजे...

आपल्या पगारातून काही पैसे बाजूला काढून आपत्कालीन निधी साठवण्यास सुरुवात करा. असं केलं तर तुम्हाला कोणाकडून पैसे उधार घेण्याची वेळ येणार नाही. (प्रातिनिधिक फोटो)

