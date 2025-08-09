9 ऑगस्ट रोजी देशभरात रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला जात आहे. हा दिवस भाऊ बहिणीच्या नात्यासाठी अत्यंत खास मानला जातो.
श्रावण पौर्णिमेची ही रात्र माता लक्ष्मीसाठी खास मानली जाते. तेव्हा या रात्री काही विशेष उपाय केल्यास लक्ष्मी प्रसन्न होते आणि सुख समृद्धी येते.
रात्री देवाऱ्यात माता लक्ष्मीच्या प्रतिमेसमोर शुद्ध तुपाचा दिवा लावा. सोबतच कोणत्याही पांढऱ्या मिठाईचा भोग लावून ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः या मंत्राचा १०८ वेळा जाप करा.
श्रावण पौर्णिमेच्या रात्री घराच्या उत्तर दिशेला चौमुखी दिवा लावणं अत्यंत शुभ मानलं जातं. हा दिवा लावून लक्ष्मीदेवीचं ध्यान करा.
एक लहान चांदीचा कॉईन किंवा चांदी किंवा तांब्याच्या कलशात तांदूळ भरून ते तिजोरीत ठेवा. असं केल्याने तेथे माता लक्ष्मीचा वास राहतो.
घराच्या अंगणात किंवा छतावर तुळशी समोर दिवा लावा आणि त्या समोर उभं राहून लक्ष्मी मंत्राचा जाप करा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)