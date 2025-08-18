रामा की श्यामा? घरात कोणती तुळस लावावी? वाचा

Mansi kshirsagar
Aug 18,2025


हिंदू धर्मात तुळस पवित्र मानली जाते. प्रत्येक घराघरात तुळशीचे रोप असतेच


तुळशीत देवी लक्ष्मीचा वास असतो, अशी मान्यता आहे.


तुळशीचे दोन प्रकार असतात, रामा आणि श्यामा तुळस


या दोन प्रकारांत काय फरक आहे आणि पूजेसाठी कोणती तुळस लाभकारी आहे


रामा तुळशीचा रंग हिरवा असतो याला श्री तुळस, भाग्य तुळस आणि उज्ज्वल तुळसदेखील म्हटलं जातं


श्यामा तुळशीचा रंग फिक्कट जांभळ्या रंगाची असते. ही तुळस भगवान कृष्णाला अतिप्रिय असते


घरात रामा आणि श्यामा दोन्ही तुळशीचे रोप लावून पूजा केली जाते


(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)

VIEW ALL

99 टक्के मुलं इथेच चूक करतात, 'या' 5 सवयींमुळे मुली जातात दूर

पंतप्रधानांना परदेश दौरा करण्यासाठी Visa ची आवश्यकता असते का?

झोपण्यापूर्वी प्या दालचिनीचं पाणी, 5 आजार होतील बरे

ब्रेकअप होण्याआधी मिळतात हे पाच संकेत, अनेकजण करतात दुर्लक्ष
Read Next Story