संध्याकाळचा नाश्ता असो किंवा पार्टी, कच्च्या केळ्यापासून बनवा 'हे' टेस्टी आणि हेल्दी कटलेट

Dec 17,2025

संध्याकाळचा नाश्ता

पार्टी असो किंवा संध्याकाळचा नाश्ता सर्वांनाच असे काही स्नॅक्स हवे असतात जे चटपटीत तितकेच हेल्दीही असतील.

नेहमीचे पदार्थ

यावेळी अनेकदा बटाट्याची टिक्की, पनीर टिक्का किंवा इतर पदार्थ नेहमीच बनवले जातात.

हेल्दी कटलट

पण तुम्हाला काहीतरी युनिक खाण्याची इच्छा असेल तर कच्च्या केळ्यापासून बनलेले हेल्दी कटलट एक उत्तम पर्याय आहे.

बटाटे उकडवून घ्या

हे कटलेट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम कच्च्या केळी आणि बटाटे उकडवून घ्या.

मॅश करून घ्या

आता उकडलेली केळी आणि बटाटे मॅश करून घ्या.

मसाले घाला

नंतर त्यात हिरवी मिरची, आले, कोथिंबीर आणि तुमच्या आवडीचे मसाले घाला.

भाज्या

हवे असल्यास तुम्ही यात तुमच्या आवडीच्या भाज्याही घालू शकता.

मिश्रण तयार करा

आता त्यात ब्रेड क्रम्ब्स आणि कॉर्नफ्लॉर घालून मिश्रण तयार करा.

चौकोनी आकार द्या

हाताला थोडे तेल लावून मिश्रणाच्या गोळ्यांना गोल किंवा चौकोनी आकार द्या.

शॅलो फ्राय करा

नंतर एका नॉनस्टिक पॅनवर तेलात दोन्ही बाजूंनी शॅलो फ्राय करा.

सर्व्ह करा

तयार झालेले गरमा गरम कच्च्या केळ्याचे कटलेट चटणी किंवा टोमॅटो सॉससह सर्व्ह करा.

