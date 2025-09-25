कच्चे की तापवलेलं... कोणतं दूध चहासाठी योग्य?

Tejashree Gaikwad
Sep 25,2025


भारतात चहा हा प्रत्येकाच्या दैनंदिन आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग आहे.


पण चहात कोणतं दूध वापरावं कच्चं दूध (raw milk) की तापवलेलं दूध (boiled milk) हा प्रश्न अनेकांना पडतो.


कच्चं दूध थेट उकळल्याशिवाय वापरल्यास त्यात जीवाणू (bacteria) राहू शकतात.


पण आरोग्याच्या दृष्टीने ते सुरक्षित नाही, कारण त्यातून पोटाचे त्रास, संसर्ग किंवा फूड पॉइझनिंग होऊ शकते.


उकळलेलं किंवा पाश्चराईझ केलेलं दूध (boiled/pasteurized milk) जास्त सुरक्षित असतं.


अशा दुधातून बनवलेला चहा चवदार, सुगंधी आणि पचायला हलका लागतो.


आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, पक्कं (उकळलेलं) दूध चहासाठी सर्वोत्तम आहे.

