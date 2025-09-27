प्रत्येक शुभकार्याआधी नारळ का फोडला जातो?

हिंदू धर्मात नारळाला अधिक पवित्र मानले जाते. जुन्या काळापासून मंगल कार्याची सुरुवात झाल्यास नारळ फोडून केली जाते.
नारळ फोडणे म्हणजे अहंकार त्यागणे, असा संकेत मानला जातो
नारळाचा सफेद भाग शुद्ध हृदय आणि खरेपणाचे प्रतीक असते
तर करवंटी म्हणून वाईट गोष्टी दूर ठेवण्याचे प्रतीक मानले जाते
नारळ देवाला प्रिय असतो म्हणून तो देवाला अर्पित केला जातो
नारळ फोडल्याने सकारात्मक उर्जेचा संचार होतो
नारळाचे पाणी पवित्र आणि समृद्धीचे द्योतक आहे
