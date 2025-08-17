सध्याच्या काळात नातेसंबंध टिकवणे हे खूप महत्वाचे आहे. अन्यथा काही क्षणात नाते बिघडू शकते.
आज आम्ही तुम्हाला ब्रेकअप होण्याआधी कोणते पाच संकेत मिळतात याबद्दल सांगणार आहोत.
जर तुमचा जोडीदार तुम्हाला वेळ देत नसेल किंवा वेगवेगळी कारणे देत असेल तर तुम्ही समजून जावा.
अनेकदा दोघांमधील भांडणे देखील कारणीभूत ठरतात. जर सतत भांडणे होत असतील तर तुम्ही समजून घेतले पाहिजे
जर तुमचा जोडीदार तुमच्याशी एकनिष्ठ नसेल तर तुम्ही समजून घेतले पाहिजे की हे नाते काही काळापुरतेच असू शकते.
जर भांडणे झाल्यावर तुमचा जोडीदार पुढाकार घेत नसेल तर तुम्ही त्या नात्यापासून दूर राहिले पाहिजे.
तसेच दोघांमधील नात्यात एकमेकांची काळजी नसेल तर हे नाते कधीही टिकू शकत नाही.
