हिवाळा येताच अनेक लोक एसी बंद ठेवतात. बहुतेक घरांमध्ये लोक त्यांच्या एसीची पॉवर ऑफ करून सोडून देतात. पण ही पद्धत चुकीची आहे.
कारण यामुळे तुमचा एसी खराब होऊ शकतो. तेव्हा हिवाळ्यात एसी बंद ठेवताना कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात जाणून घेऊयात.
सर्वप्रथम, फिल्टर काढा, तो स्वच्छ करा आणि पुन्हा तसाच लावा. हिवाळ्यात, एसी बंद करण्यापूर्वी बाहेरील युनिट स्वच्छ केले पाहिजे.
हिवाळ्यात एसी वापरला जाणार नसल्यास मेन लाईनवरून वीज बंद केली पाहिजे. असं केल्याने वीज वाचेल आणि इलेक्ट्रिक फाॅल्टचा धोकाही कमी होऊ शकेल.
हिवाळ्यात एसी बंद करण्यापूर्वी एसीची ड्रेन लाइन देखील स्वच्छ करा, यामुळे ब्लॉकेजची समस्या टाळता येईल.
तसेच उन्हाळ्यात पुन्हा एसीचा वापर सुरु करण्यापूर्वी सर्व्हिसिंग करून घेतली पाहिजे.