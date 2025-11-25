तुम्हाला सुद्धा रोज रोज डाळ-भात खाऊन कंटाळा आलाय का?
तर या सोप्या आणि परफेक्ट रेसिपीच्या मदतीने तुम्ही घरच्या घरी 'पनीर चिली' बनवू शकता.
एका भांड्यात कॉर्नफ्लोर, मैदा, मीठ, काळी मिरी आणि आले-लसूण पेस्ट घ्या.
थोडे थोडे पाणी घालून जाडसर मिश्रण तयार करा.
पनीरचे तुकडे या मिश्रणात बुडवून चांगले कोट करा.
गरम तेलात पनीर सोनेरी व कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
कढईत तेलात बारीक चिरलेले लसूण, आले व हिरवी मिरची 30 सेकंद परतून घ्या.
त्यात कांदा व सिमला मिरचीचे तुकडे घालून 1-2 मिनिटे हाय फ्लेमवर टॉस करा.
आता त्यात सोया सॉस, रेड चिली सॉस, व्हिनेगर व टोमॅटो केचप घाला.
चवीनुसार मीठ-मिरी आणि कॉर्नफ्लोरची स्लरी घालून घट्ट सॉस तयार होईपर्यंत ढवळत रहा.
त्यात तळलेले पनीर घालून मिक्स करा, शेवटी हिरवा कांदा घालून गॅस बंद करा.
गरमागरम चिली पनीर फ्राइड राइस किंवा हक्का नूडल्ससोबत सर्व्ह करा.