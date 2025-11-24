सलाडमध्ये 3 पदार्थांचा समावेश करा अन् चविष्ट बनवा

Dakshata Thasale
Nov 24,2025



सलाड


सलाड खाणे आवश्यक आहे. कारण यामुळे वजन कमी होते तसेच फिट राहण्यास मदत होते.


सलाडमध्ये काकडी, गाजर, बीट, टोमॅटो आणि भाज्यांचा समावेश करावा.


प्रोटीन सलाडला हेल्दी म्हणून पर्यायासाठी तुम्ही अंड, चिकन, पनीर, सोया चंकचा वापर करु शकता.


हेल्दी फॅट शरीराला विटामिन A, D, E, K शोषायला मदत करतात. म्हणून सलाडमध्ये ऑलिव्ह ऑइल, एवोकॅडो यांचा समावेश करावा.


सलाडमध्ये काळी मिरी, लिंबाचा रस, चाट मसाला, ओरेगानो / मिक्स हर्ब्स यांचा समावेश करावा.


काही पदार्थ सलाडची चव वाढवतात. त्यामध्ये भाजलेले तिळ, शेंगदाणे, सिड्स आणि ड्राटफ्रुट्सचा समावेश आहे.

