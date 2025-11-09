'हे' पक्षी दिसणं असतं शुभ संकेत

Pooja Pawar
Nov 09,2025


बऱ्याचदा लोकांच्या छतावर, अंगणात, रस्त्याच्या कडेला वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी उडताना दिसतात. पण बऱ्याचदा आपण या पक्षांकडे दुर्लक्ष करतो.


शास्त्रांमध्ये पक्षीदर्शनाला शुभ आणि अशुभ अशा दोन्ही शकुनांशी जोडले गेलं आहे. काही पक्ष्यांचं दिसणं हा शुभ संकेत मानला जातो.


पक्ष्यांचे दर्शन हे जीवनात आनंद, समृद्धी आणि कल्याणाचे प्रतीक मानले जाते. तर काही पक्षी नकारात्मकतेशी देखील जोडलेले असतात.


घुबड हे धनाची देवी लक्ष्मीचे वाहन आहे. घुबड पाहणे म्हणजे देवी लक्ष्मी प्रसन्न झाल्याचे संकेत आहे.


डोक्यावर अचानक कावळा येऊन बसणे हा एक शुभ संकेत मानला जातो. कावळ्याला आवाज करताना पाहणे हे मात्र अशुभ मानले जाते.


सकाळी लवकर कबुतराचा आवाज ऐकणे शुभ मानले जाते. परंतु जर कबुतराचे घरटे घरात असेल अशुभ घटनांचे संकेत देते.


उडणारे पक्षी आणि चिमण्या पाहणे शुभ मानले जाते. हे जीवनात शांतीचे लक्षण देखील मानले जाते.


(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

