"आज कोणती भाजी बनवू?" या प्रश्नाचे चमचमीत उत्तर आहे झटपट तयार होणारी ही 'शेवभाजी'

Dec 11,2025

भाजी

आज कोणती भाजी बनवायची? हा प्रश्न प्रत्येक गृहिणीला सतावत असतो.

झटपट रेसिपी

पण ही सोपी आणि झटपट रेसिपी तुमच्या या प्रश्नावरचे चमचमीत उत्तर बनू शकते.

फोडणी द्या

ही शेवभाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम एका कढईत गरम तेलात जिरे, मोहरी आणि कढीपत्ता घालून फोडणी द्या.

परतून घ्या

आता त्यात आले-लसुण पेस्ट आणि हिंग घालून परतून घ्या.

टोमॅटो प्युरी

नंतर बारीक चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो प्युरी घालून एकत्र करा. चांगले परता.

मसाले घाला

यानंतर त्यात कांदा-लसुण मसाला, लाल तिखट, हळद आणि चवीनुसार मिठ घाला.

वाफवा

सर्व मसाले एकत्र करून 2 मिनिटे वाफ काढून घ्या.

गरम पाणी

आता गरजेनुसार गरम पाणी घालून शिजवा.

फ्रेश क्रिम

काहीवेळाने अर्धीवाटी फ्रेश क्रिम घालून एकत्र करा.

बेसन शेव

आता त्यात बाजारत मिळणारी बेसनाची शेव घाला. एगत्र करून परतून घ्या.

सर्व्ह करा

तयार झालेली गरमा गरम आणि झणझणीत 'शेवभाजी' कोथिंबीरने सजवून सर्व्ह करा.

VIEW ALL

हिवाळ्यात प्लास्टिकच्या बाटलीतून गरम पाणी पिताय? असू शकतो जीवाला धोका!

लेक 21 वर्षांची होईपर्यंत कसे साठवायचे 70 लाख रुपये? 8 मुद्द्यांमध्ये पाहा...

तुम्हाला इतरांपेक्षा जास्त थंडी वाजते? 'या' आजाराचे लक्षण

घरच्या घरी अशी बनवा 'मशरूम मटर मलाई' रेसिपी, सासू कौतूकाने म्हणेल "सुगरण माझी सून"!
Read Next Story