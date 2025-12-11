आज कोणती भाजी बनवायची? हा प्रश्न प्रत्येक गृहिणीला सतावत असतो.
पण ही सोपी आणि झटपट रेसिपी तुमच्या या प्रश्नावरचे चमचमीत उत्तर बनू शकते.
ही शेवभाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम एका कढईत गरम तेलात जिरे, मोहरी आणि कढीपत्ता घालून फोडणी द्या.
आता त्यात आले-लसुण पेस्ट आणि हिंग घालून परतून घ्या.
नंतर बारीक चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो प्युरी घालून एकत्र करा. चांगले परता.
यानंतर त्यात कांदा-लसुण मसाला, लाल तिखट, हळद आणि चवीनुसार मिठ घाला.
सर्व मसाले एकत्र करून 2 मिनिटे वाफ काढून घ्या.
आता गरजेनुसार गरम पाणी घालून शिजवा.
काहीवेळाने अर्धीवाटी फ्रेश क्रिम घालून एकत्र करा.
आता त्यात बाजारत मिळणारी बेसनाची शेव घाला. एगत्र करून परतून घ्या.
तयार झालेली गरमा गरम आणि झणझणीत 'शेवभाजी' कोथिंबीरने सजवून सर्व्ह करा.