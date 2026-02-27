रात्री आइसक्रीम खाणं काही लोकांसाठी चांगलं ठरत नाही.
विशेषत: जर तुम्हाला पचनाची समस्या असेल तर
पण, सामान्यतः, आइसक्रीम खाणं मजेदार आणि आनंददायक असू शकतं.
रात्री आइसक्रीम खाल्यानं पचनावर परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः जर तुमचं पचन कमजोर असेल.
आइसक्रीममध्ये असलेल्या साखरेमुळे रात्री चांगली झोप मिळू शकत नाही.
कधी कधी, थोडं आइसक्रीम खाणं समस्या नाही, पण जर तुमचं पचन किंवा वजन नियंत्रित करायचं असेल, तर याचा वापर कमी करा.
त्यामुळे, तुम्ही तुम्हाला कसं वाटतं, आणि तुमच्या शरीराला कसं प्रतिसाद देतं, यावरून निर्णय घ्या!