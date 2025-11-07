जेवणासोबत कच्चा कांदा का खावा की नाही?

Mansi kshirsagar
Nov 07,2025


भारतीय जेवणात अनेकदा कच्चा कांदा खातात, अनेकांना कच्चा कांदा खाणे आवडते


डाळ-भात असो की पराठा किंवा दाल-तडकासोबत कांदा खातात


पण कच्चा कांदा खाणे फायदेशीर आहे की नुकसानदायक जाणून घ्या


कांद्यातील फायबर आणि प्रीबायोटिक्स पाचनशक्ती वाढवतात


यात व्हिटॅमिन सी आणि अँटी ऑक्सीडेंट्स असतात जे शरीरातील रोग प्रतिकारशक्ती वाढवते


त्याचबरोबर कच्चा कांदा शरीरातील थंडावा वाढवतात


कांद्यातील सल्फर आणि फ्लेवोनॉइड्स ब्लड शुगर लेव्हल नियंत्रणात ठेवतात


या व्यतिरिक्त कांदा कोलेस्ट्रॉल कमी करतो आणि हृदय विकाराचा धोका कमी करतो

कच्चा कांदा जेवणासोबत खावा का?

