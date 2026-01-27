केसांची योग्य प्रकारे निगा राखणे गरजेचे असते अन्यथा केसांशी निगडित अनेक समस्या होऊ शकतात.
काही लोकं केस मोकळे ठेऊन तर काहीजण केस बांधून झोपणं योग्य समजतात.
रात्री झोपताना केस पूर्णपणे मोकळे ठेऊन झोपू नये. यामुळे केस खराब होऊ शकतात आणि तुटूही शकतात.
झोपताना केस नेहमी हलके बांधायला हवेत.
पोनीटेल किंवा अतिशय टाईट आंबेडा बांधून झोपलं नाही पाहिजे. रबर बँड ऐवजी सॉफ्ट स्क्रेची सुद्धा तुम्ही वापरू शकता.
(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. याबद्दल अधिक माहितीसाठी डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)