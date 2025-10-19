झोप पूर्ण न झाल्याने होऊ शकतात 'हे' आजार!

Mansi kshirsagar
Oct 19,2025


झोप पूर्ण न झाल्यास शरीरालाही थकवा येतो. तसंच, मेंदूही थकतो


झोप पूर्ण न झाल्यास संपूर्ण एकाग्रता, मानसिक शांती, रोगप्रतिकार शक्ती इतकंच नव्हे तर हॉर्ट हेल्थवरही परिणाम होतो


झोप पूर्ण न झाल्यास मेंदूचे लक्ष विचलित होते


अपुरी झोपेमुळं मूड खराब होतो आणि छोट्या छोट्या गोष्टीवर राग येतो


झोप पूर्ण घेतल्यास मेंदू आठवणी स्टोअर करतो. झोप पूर्ण न झाल्यास मेमपी लॉस होण्याची शक्यता असते


झोप कमी झाल्यास शरीराची आजारांशी लढण्याची क्षमता कमी होते


सातत्याने झोप कमी होत असल्यास ब्लड प्रेशर आणि हृदय रोगाचा धोका वाढतो

