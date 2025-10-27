तमन्ना भाटियाच्या सौंदर्याचे सोशल मीडियावर नेहमी चाहते कौतुक करत असतात.
अनेकदा तमन्ना भाटियाने तिच्या चाहत्यांसाठी त्वचेचे गुपित शेअर केले आहे.
आज आम्ही तुम्हाला तमन्ना तिच्या त्वचेची कशी काळजी घेते याबद्दल सांगणार आहोत.
सर्वात प्रथम तुम्ही कच्चे दूध बेसनात मिसळून त्याची पेस्ट चेहऱ्यावर लावा.
चेहऱ्यावरील डाग दूर करण्यासाठी ही पेस्ट दररोज लावा.
यामुळे तुमची त्वचा निरोगी आणि स्वच्छ राहण्यास मदत होईल.
चेहऱ्यावरील पिंपल्स आणि मुरुमे दूर करण्यासाठी ही पेस्ट तुम्ही चेहऱ्यावर लावू शकता.
