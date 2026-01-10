साध्या डोशाला द्या एक युनिक टच, बनवा बीटरूट पनीर डोसा!

Manali Sagvekar
Jan 10,2026

डोसा आणि चटणी

बहुतेक सर्वांच्याच घराच रविवारी डोसा आणि चटणी असा स्पेशल बेत असतो.

रविवारचा नाश्ता

पण त्याच साध्या डोशाला युनिक पद्धतीने बनवून रविवारचा नाश्ता आणखी मजेदार आणि हेल्दी बनवता येईल.

बीटरूट प्युरी

यासाठी सर्वप्रथम साध्या डोशाच्या बेटरमध्ये बीटरूट प्युरी घालून चांगले एकत्र करा.

किसलेला बीटरूट

तुम्ही हवे असल्यास त्यात बारीक किसलेला बीटरूट देखील घालू शकता.

पनीर कुस्करा

आता एका भांड्यात पनीर कुस्करून घ्या.

काळी मिरी

त्यात बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, कोथिंबीर, काळी मिरी घाला.

मिश्रण तयार करा

नंतर चवीनुसार मीठ आणि चाट मसाला घालून एकत्र करा. मिश्रण तयार करा.

बीटरूट डोसा

आता एका नॉन-स्टिक पॅनवर साध्या डोशाप्रमाणे बीटरूट डोसा बनवा.

मिश्रण पसरवा

एका बाजूने डोसा वाफल्यानंतर त्यावर पनीरचे मिश्रण पसरवा.

वाफू द्या

पुन्हा एकदा तव्यावर झाकण ठेवून वाफू द्या.

सर्व्ह करा.

तयार झालेला गरमा गरम बीटरूट पनीर डोसा सांबर आणि चटणीसह सर्व्ह करा.

VIEW ALL

प्रवास संपल्यानंतर ट्रेनचं पुढे काय होतं?

पिस्ता खाण्याचे 'हे' फायदे तुम्हाला माहित आहेत का?

लिव्हरच्या चांगल्या आरोग्यासाठी कोणते ड्रायफ्रूट्स खावेत?

घशात खवखव होतेय? 'हे' उपाय करा

Read Next Story