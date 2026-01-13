सकाळी चेहऱ्यावर सूज का येते? शरीर देतं 'हे' संकेत

Pooja Pawar
Jan 13,2026


बऱ्याचदा तुम्ही पाहिलं असेल की सकाळी उठल्यावर चेहऱ्याला सूज आलेली दिसते. काही लोकांना वाटतं की जास्त मीठ खाल्ल्याने असं होतं.


मात्र चेहऱ्यावर सूज येण्याचं कारण हे मीठ नाही तर कमी पाणी पिणे आणि झोपेची कमतरता याशिवाय, शरीरातील जळजळ आणि हार्मोनल असंतुलनामुळे देखील हे होऊ शकते.


आपलं शरीर हे सूज, पोट फुगणे आणि जळजळ याद्वारे काही संकेत देत असतं. या संकेतांकडे दुर्लक्ष करू नये.


तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार जर शरीर नीट काम करत असते अशावेळी शरीरात काहीतरी चूक झाल्यास शरीरात बदल दिसून येतात.


तेव्हा दैनंदिन रुटीनमध्ये स्वस्थ आहाराचं सेवन करावं. शरीरातील पाण्याची कमतरता दूर करण्यासाठी पुरेसं पाणी प्या. चांगली झोप घ्या आणि संतुलित जीवनशैली जगा. यामुळे आरोग्याशी समस्या दूर होतील.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

VIEW ALL

हिवाळ्यात केळी खाणे आरोग्यासाठी घातक!

मनुके खाण्याचे फायदे!

भारतातील सर्वात मोठा जमीनदार, ज्याच्याकडे स्वत:च्या मालकीची रेल्वे!

हिवाळ्यात बनवा पौष्टिक आणि तितकाच चविष्ट बाजरीचा हलवा!
Read Next Story