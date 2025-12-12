हिवाळ्यात अनेकदा पायाची बोटं सुजतात, ज्यामुळे बराच त्रास सुद्धा होतो.
व्हिटॅमिन डी च्या तीव्र कमतरतेमुळे असे होऊ शकते.
काही प्रकरणांमध्ये व्हिटॅमिन बी 12 आणि मॅग्नेशियमच्या कमतरतेमुळे देखील ही स्थिती उद्भवू शकते. याचा रक्ताभिसरण आणि मज्जासंस्थेवर परिणाम होतो.
रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवण्यात आणि जळजळ नियंत्रित करण्यात व्हिटॅमिन डी महत्त्वाची भूमिका बजावते. जर याची कमतरता झाली तर यामुळे रक्ताभिसरणावर परिणाम होऊ शकतो आणि बोटांना सूज येऊ शकते.
हिवाळ्यात पायांच्या बोटांना येणारी ही सूज कमी करण्यासाठी आहारात व्हिटॅमिन डी युक्त पदार्थांचा समावेश करावा.
आहारात चरबीयुक्त मासे, अंड्याचा पिवळा भाग आणि फोर्टिफाइड दूध इत्यादींचा समावेश करावा.
व्हिटॅमिन बी 12 च्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस आणि मासे यांचा आहारात समाविष्ट केले पाहिजेत. तर मॅग्नेशियमसाठी तुम्ही हिरव्या पालेभाज्या आणि काजू खाऊ शकता.
सकाळचं कोवळं ऊन हे व्हिटॅमिन डी चं एक चांगलं स्रोत आहे. तेव्हा सकाळच्यावेळी 15 ते 20 मिनिटं कोवळ्या उन्हात उभं राहावं.
तसेच पायांची सूज वाढली किंवा त्यात कोणतीही जखम निर्माण झाली तर घरगुती उपचारांवर अवलंबून न राहता डॉक्टरांकडून उपचार करून घ्या.