गोडाचे पदार्थ खाल्ल्यानंतर चहा- कॉफीचा गोडवाच जाणवत नाही; असं का?

Sayali Patil
Sep 04,2025

गोडाचे पदार्थ

गोडाचे पदार्थ आणि चहा किंवा कॉफी पिण्याची अनेकांनाच सवय असते. मात्र काही गोड खाल्ल्यानंतर ही पेय मात्र गोड लागत नाहीत. असं का होतं?

शास्त्रीय कारण

यामागं एक शास्त्रीय कारण आहे. आपल्या मेंदूला चवीची जाणीव ही जिभेमुळं होते.

चव

जेव्हा वारंवार एकच चव जिभेवर रेंगाळते तेव्हा मेंदूला त्याची सवय होते आणि गोड चवीलाही मेंदू सामान्य समजून तसेच संकेत देतो.

चहा किंवा कॉफी

परिणामी गोड पदार्थांच्या सेवनानंतर चहा किंवा कॉफी प्यायल्यास त्यांचा गोडवा कमी जाणवतो.

Taste Buds

गोडानंतर खारट, तुरट किंवा आंबट पदार्थ खाल्ल्यास जीभेला त्या चवीचं वेगळेपण जाणवून त्याचे संकेत मेंदूच्या लक्षात येतात आणि पुन्हा Taste Buds सक्रिय होतात.

गोडवा

चव बदलल्यानंतर कालांतरानं तुम्ही चहा प्यायलात तर मग तुम्हाला त्यातील गोडवा जाणवेल.

(वरील माहिती सामान्य संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही.)

VIEW ALL

भारतातील एक असं शहर ज्याचं नाव सरळ लिहा किंवा उलटं; उच्चार एकच होतो

2025 मध्ये आतापर्यंत तब्बल 25 स्टार खेळाडूंनी क्रिकेटला ठोकला रामराम

भारतात जिलेबी नेमकी आली कुठून?

'या' 8 पदार्थांमध्ये असतं भरपूर आयर्न, रोज खाल्ल्याने रक्ताची कमतरता होईल दूर

Read Next Story