गोडाचे पदार्थ आणि चहा किंवा कॉफी पिण्याची अनेकांनाच सवय असते. मात्र काही गोड खाल्ल्यानंतर ही पेय मात्र गोड लागत नाहीत. असं का होतं?
यामागं एक शास्त्रीय कारण आहे. आपल्या मेंदूला चवीची जाणीव ही जिभेमुळं होते.
जेव्हा वारंवार एकच चव जिभेवर रेंगाळते तेव्हा मेंदूला त्याची सवय होते आणि गोड चवीलाही मेंदू सामान्य समजून तसेच संकेत देतो.
परिणामी गोड पदार्थांच्या सेवनानंतर चहा किंवा कॉफी प्यायल्यास त्यांचा गोडवा कमी जाणवतो.
गोडानंतर खारट, तुरट किंवा आंबट पदार्थ खाल्ल्यास जीभेला त्या चवीचं वेगळेपण जाणवून त्याचे संकेत मेंदूच्या लक्षात येतात आणि पुन्हा Taste Buds सक्रिय होतात.
चव बदलल्यानंतर कालांतरानं तुम्ही चहा प्यायलात तर मग तुम्हाला त्यातील गोडवा जाणवेल.