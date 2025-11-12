उन्हाळा असो वा हिवाळा, प्रत्येक ऋतूत जेवण किंवा तत्सम खाद्यपदार्थ फ्रिजमध्ये ठेवण्याचं सत्र सुरूच असतं. कारण सहसा उरलेलं अन्न फ्रिजमध्ये ठेवण्याची अनेकांचीच सवय असते.
फ्रिजमध्ये अन्न ठेवण्यासाठीसुद्धा अमुक एक मुदत आहे हे तुम्हाला माहितीये का?
लक्षात घ्या, फ्रिजमध्ये ठेवलेले अन्नपदार्थ सहसा 3 ते 4 दिवसांपर्यंत खाण्यायोग्य असतं.
यानंतर मात्र अन्नामध्ये हानिकारक बॅक्टेरिया आणि बुरशी वाढण्यास सुरुवात होते. त्यामुळं फ्रिजमधील अन्नाबाबत काळजी घेणं अतिशय गरजेचं असतं.
शिजलेलं आणि फ्रिजमध्ये ठेवलेलं अन्न 3 ते 4 दिवस खाण्यायोग्य असतं. तर, कच्च मांस 4 ते 5 दिवसांपर्यंत खाणं सुरक्षित असतं.
मळलेलं आणि फ्रिजमध्ये ठेवलेलं कणिक 2 ते 3 दिवस खाण्यायोग्य असतं. पण, त्याहून अधिक काळापासूनचं असल्यास ते खाऊ नये.
कोणतीही फळं किंवा भाज्या फ्रिजमध्ये पॉलिथिननं गुंडाळून ठेवू नका. (वरील माहिती सामान्य संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही.)