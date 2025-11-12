फ्रिजमध्ये ठेवलेललं अन्नं किती दिवसांपर्यंत खाण्यायोग्य असतं? ठाऊकच नसेल...

Sayali Patil
Nov 12,2025

ऋतू

उन्हाळा असो वा हिवाळा, प्रत्येक ऋतूत जेवण किंवा तत्सम खाद्यपदार्थ फ्रिजमध्ये ठेवण्याचं सत्र सुरूच असतं. कारण सहसा उरलेलं अन्न फ्रिजमध्ये ठेवण्याची अनेकांचीच सवय असते.

फ्रिज

फ्रिजमध्ये अन्न ठेवण्यासाठीसुद्धा अमुक एक मुदत आहे हे तुम्हाला माहितीये का?

अन्नपदार्थ

लक्षात घ्या, फ्रिजमध्ये ठेवलेले अन्नपदार्थ सहसा 3 ते 4 दिवसांपर्यंत खाण्यायोग्य असतं.

बॅक्टेरिया

यानंतर मात्र अन्नामध्ये हानिकारक बॅक्टेरिया आणि बुरशी वाढण्यास सुरुवात होते. त्यामुळं फ्रिजमधील अन्नाबाबत काळजी घेणं अतिशय गरजेचं असतं.

कच्च मांस

शिजलेलं आणि फ्रिजमध्ये ठेवलेलं अन्न 3 ते 4 दिवस खाण्यायोग्य असतं. तर, कच्च मांस 4 ते 5 दिवसांपर्यंत खाणं सुरक्षित असतं.

कणिक

मळलेलं आणि फ्रिजमध्ये ठेवलेलं कणिक 2 ते 3 दिवस खाण्यायोग्य असतं. पण, त्याहून अधिक काळापासूनचं असल्यास ते खाऊ नये.

फळं किंवा भाज्या

कोणतीही फळं किंवा भाज्या फ्रिजमध्ये पॉलिथिननं गुंडाळून ठेवू नका. (वरील माहिती सामान्य संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही.)

