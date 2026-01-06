अनेकजण दातदुखीच्या वेदनेनं हैराण होतात. यासंबंधित उपचारांसाठी लगेचच डॉक्टरकडे जाणं काहीवेळा शक्य होत नसतं. अशावेळी काही घरगुती उपाय करून आराम मिळू शकतो.
दातदुखीची अनेक कारणं असू शकतात, जसे दात किडणे, हिरड्यांना सूज येणं किंवा दाताभोवती बॅक्टेरिया जमा होणं.
लवंगामध्ये नैसर्गिकरित्या वेदना कमी करणारे जीवाणूरोधी गुणधर्म असतात. दात दुखत असल्याने दाताखाली एक छोटी लवंग दाबल्यास किंवा लवंगाचं लावल्यास सुद्धा आराम मिळू शकतो.
मिठाचे पाणी हे जळजळ, बॅक्टेरिया कमी करण्याचं काम करतं. अशावेळी एक कप कोमट पाणी घेऊन त्यात अर्धा चमचा मीठ मिसळा आणि ३० सेकंद गुळण्या करा. दिवसातून दोनदा ही क्रिया तुम्ही करु शकता.
बर्फ हे सूज आणि वेदना कमी करण्यास मदत करू शकतं. एका कपड्यात बर्फाचे तुकडे घ्या आणि त्याने गालावर काही मिनिट ठेवा. यामुळे आराम मिळू शकतो.
लसणामध्ये नैसर्गिकपणे अँटी बायोटिक गुणधर्म असतात. लसणाच्या १-२ पाकळ्या कुस्करून त्या दुखत असलेल्या दातावर ठेवाव्यात. यामुळे वेदना आणि सूज हळूहळू कमी होते.
पुदिना हे नैसर्गिकपणे थंड असतो. पुदिन्याची पानं चावा आणि ती प्रभावित झालेल्या भागावर लावा. यामुळे नैसर्गिक थंडावा मिळतो आणि वेदना कमी होतात.
