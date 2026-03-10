गॅस, अपचन, पोट फुगणे इत्यादी समस्या अतिशय सामान्य आहेत. तेव्हा पोटाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरणाऱ्या 6 ड्रिंक्स विषयी जाणून घेऊयात.
आल्याची चहा गॅस आणि पोटफुगी कमी करण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. त्याचे दाहक-विरोधी गुणधर्म आतड्यांना शांत करतात आणि पचनक्रिया सुधारतात.
ग्रीन टीमध्ये भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे आतड्यांतील चांगल्या बॅक्टेरियांना उपयुक्त ठरतात. ते शरीराला डिटॉक्सिफाय करतात आणि पचन संतुलन राखण्यास मदत करते.
बडीशेप चहा छातीत जळजळ, गॅस आणि अपचन यापासून आराम देते. जेवणानंतर ते प्यायल्याने तुमचे पोट हलके होण्यास मदत होते.
ताकातील थंडावा हा पचनासाठी अत्यंत फायदेशीर मानला जातो. यातील प्रोबायोटिक्स आतड्यांचे आरोग्य वाढवतात आणि आम्लता कमी करतात.
नारळ पाणी केवळ शरीराला हायड्रेट करत नाही तर पोटालाही आराम देते. त्यातील इलेक्ट्रोलाइट्स आतड्यांचे आरोग्य आणि पचन सुधारण्यास मदत करतात.
पाया सूपमध्ये कोलेजन, अमीनो अॅसिड आणि खनिजे असतात जे आतड्यांतील सूज बरी करण्यासाठी मदत करतात.
