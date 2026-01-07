हिवाळ्यात फिरण्यासाठी बेस्ट आहेत 'हे' Visa Free देश

Jan 07,2026

भूतान :

भारतातील नागरिकांना भूतानमध्ये फिरण्यासाठी व्हिसाची गरज लागत नाही. फक्त शाश्वत विकास शुल्क भरण्यासोबतच भारतीय पासपोर्ट आणि प्रवेश परवानगी आवश्यक असेल.

बार्बाडोस :

भारतीय या कॅरिबियन देश बार्बाडोसमध्ये सुमारे 90 दिवस व्हिसाशिवाय प्रवास करू शकतात.

फिजी :

भारतीय पर्यटक 120 दिवसांपर्यंत व्हिसाशिवाय फिजीला प्रवास करू शकतात.

हॉंगकॉंग :

भारतीय हॉंगकॉंगमध्ये व्हिसाशिवाय प्रवेश करू शकतात. मात्र जर त्यांना 14 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस हॉंगकॉंगमध्ये प्रवास करायचा असेल तर त्यांना व्हिसासाठी अर्ज करावा लागेल.

मॉरिशियस :

भारतीय व्हिसासाठी अर्ज न करता या आफ्रिकन देशात 90 दिवसांपर्यंत प्रवास करू शकतात.

थायलंड :

थायलंडमध्ये भारतीय नागरिकांना 60 दिवस व्हिसा शिवाय फिरता येते.

फिलीपिन्स :

जून 2025 पासून फिलीपिन्सने भारतीयांसाठी व्हिसा औपचारिकतांशिवाय आपले दरवाजे उघडले आहेत. तथापि, जर 14 दिवसांपेक्षा जास्त काळ मुक्काम केला तर व्हिसा आवश्यक असेल.

