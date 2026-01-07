भारतातील नागरिकांना भूतानमध्ये फिरण्यासाठी व्हिसाची गरज लागत नाही. फक्त शाश्वत विकास शुल्क भरण्यासोबतच भारतीय पासपोर्ट आणि प्रवेश परवानगी आवश्यक असेल.
भारतीय या कॅरिबियन देश बार्बाडोसमध्ये सुमारे 90 दिवस व्हिसाशिवाय प्रवास करू शकतात.
भारतीय पर्यटक 120 दिवसांपर्यंत व्हिसाशिवाय फिजीला प्रवास करू शकतात.
भारतीय हॉंगकॉंगमध्ये व्हिसाशिवाय प्रवेश करू शकतात. मात्र जर त्यांना 14 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस हॉंगकॉंगमध्ये प्रवास करायचा असेल तर त्यांना व्हिसासाठी अर्ज करावा लागेल.
भारतीय व्हिसासाठी अर्ज न करता या आफ्रिकन देशात 90 दिवसांपर्यंत प्रवास करू शकतात.
थायलंडमध्ये भारतीय नागरिकांना 60 दिवस व्हिसा शिवाय फिरता येते.
जून 2025 पासून फिलीपिन्सने भारतीयांसाठी व्हिसा औपचारिकतांशिवाय आपले दरवाजे उघडले आहेत. तथापि, जर 14 दिवसांपेक्षा जास्त काळ मुक्काम केला तर व्हिसा आवश्यक असेल.