स्वतःच घर घेणं अनेकांचं स्वप्न असतं. अनेकजण आर्थिक परिस्थितीमुळे बँकांकडून होम लोन घेतात.
मात्र बऱ्याचदा बँकांमध्ये होम लोनची टक्केवारी खूप जास्त असते.
सरकारी बँक लोनवर सर्वात स्वस्त व्याजदर देत आहे. ज्याच्या व्याजदराची सुरुवात 7.35 टक्क्यांपासून होते.
एसबीआय बँक 7.50 टक्के व्याजदराने होम लोन देत आहे, तर कॅनरा बँकमध्ये 7.40 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होते.
पीएनबी, बँक ऑफ बडोदा आणि युनियन बँक या सर्व 7.45 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देतात.
बँक ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल बँक 7.35 टक्के या सर्वात कमी व्याजदराने कर्ज देत आहेत.
खाजगी बँका जास्त व्याजदराने कर्ज देत आहेत, HDFC 7.90 टक्के आणि ICICI 7.70 टक्के व्याजदराने कर्ज देत आहेत.
अॅक्सिस बँक 8.35 टक्के व्याजदराने, तर आयडीबीआय बँक 7.55 टक्के व्याजदराने गृहकर्ज देत आहे