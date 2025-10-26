'या' बँका देतायत सर्वात स्वस्त Home Loan, आजच करा अप्लाय

Pooja Pawar
Oct 26,2025


स्वतःच घर घेणं अनेकांचं स्वप्न असतं. अनेकजण आर्थिक परिस्थितीमुळे बँकांकडून होम लोन घेतात.


मात्र बऱ्याचदा बँकांमध्ये होम लोनची टक्केवारी खूप जास्त असते.


सरकारी बँक लोनवर सर्वात स्वस्त व्याजदर देत आहे. ज्याच्या व्याजदराची सुरुवात 7.35 टक्क्यांपासून होते.


एसबीआय बँक 7.50 टक्के व्याजदराने होम लोन देत आहे, तर कॅनरा बँकमध्ये 7.40 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होते.


पीएनबी, बँक ऑफ बडोदा आणि युनियन बँक या सर्व 7.45 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देतात.


बँक ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल बँक 7.35 टक्के या सर्वात कमी व्याजदराने कर्ज देत आहेत.


खाजगी बँका जास्त व्याजदराने कर्ज देत आहेत, HDFC 7.90 टक्के आणि ICICI 7.70 टक्के व्याजदराने कर्ज देत आहेत.


अ‍ॅक्सिस बँक 8.35 टक्के व्याजदराने, तर आयडीबीआय बँक 7.55 टक्के व्याजदराने गृहकर्ज देत आहे

VIEW ALL

डोंबिवलीपासून फक्त 50KM अंतरावर आहे स्वर्गासारखी जागा! आवर्जून द्या भेट

तुम्ही देखील लिंबाची साल फेकून देताय, फायदे वाचून व्हाल थक्क!

GK: ORS चा फुल फॉर्म माहितेय?

जर तुमचे मन वारंवार भटकतेय, मग 'या' टिप्स वापरा
Read Next Story