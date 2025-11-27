खोल समुद्रात राहतात 'हे' धोकादायक जीव

Pooja Pawar
Nov 27,2025


समुद्राच्या पोटात अनेक रहस्य दलेली आहेत असं म्हटलं जातं. या समुद्रात आढळणाऱ्या काही अत्यंत धोकादायक जीवांबद्दल जाणून घेऊयात.


डंबो ऑक्टोपस खोल समुद्रात राहतो आणि त्याच्या डोक्यावर डंबो हत्तीसारखे कानाच्या आकाराचे पंख असतात, ज्याच्या मदतीने तो हालचाल करतो.


ग्रेट व्हाईट शार्क हे खोल समुद्रातील धोकादायक शिकारी मासे आहेत. पण ते दिसायलाही खूप सुंदर असतात.


ब्लू व्हेल हा केवळ समुद्रातील सर्वात मोठा प्राणी नाही तर पृथ्वीवरील सर्वात मोठ्या प्राण्यांपैकी एक आहे.


महाकाय स्क्विड हा सर्वात मोठ्या invertebrates प्राण्यांपैकी एक आहे, जो 43 फूट लांबीपर्यंत वाढतो.

