'या' लोकांनी देशी तुपाचं सेवन टाळायला हवं

Pooja Pawar
Dec 29,2025


अनेक घरांमध्ये अन्नपदार्थ बनवताना तुपाचा वापर केला जातो. आयुर्वेदानुसार दररोज कशी तूप खाल्ल्याने शरीर सुदृढ होतं आणि असे अनेक फायदे मिळतात.


मात्र काही लोकांनी देशी तुपाचे सेवन केल्यास त्यांना यामुळे नुकसान सुद्धा होऊ शकतं.


हाय कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड असणाऱ्या रुग्णांनी देशी तुपाचे सेवन करणे टाळायला हवे. कारण यात सॅचुरेटेड फॅट असतं.


लठ्ठपणाची समस्या असलेल्या रुग्णांना देशी तुपाचे सेवन करणं टाळायला हवं.


हाय ब्लडप्रेशर असणाऱ्या रुग्णांना तुपाचे सेवन करण्यापासून वाचायला हवं.


जे लोकं दररोज व्यायाम करत नाहीत किंवा त्यांनी तुपाचे सेवन करणं टाळायला हवं.


अपचन, गॅस आणि पोटाशी संबंधित आजार असलेल्या रुग्णांनी तुपाचे सेवन करणं टाळायला हवं.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

