'या' 6 लोकांनी अजिबात खाऊ नये भाजलेला मका, अन्यथा...

Pooja Pawar
Aug 09,2025


पावसाळ्यात अनेकांना भाजलेल्या मक्याचा आस्वाद घेण्याचा मोह आवरत नाही. मात्र काही आजार असलेल्या लोकांनी भाजलेला मका खाणं टाळावं.

डायबिटीजचे रुग्ण :

मक्यामध्ये प्राकृतिक साखर आणि कार्बोहायड्रेटची मात्रा भरपूर प्रमाणात आढळते. ज्यामुळे ब्लड शुगर लेव्हल वाढू शकते. त्यामुळे डायबेटिज रुग्णांनी भाजेलला मका खाणं टाळावं.

पचनाची समस्या :

भाजलेल्या मक्यामध्ये हाय फायबर असते जे पचनासाठी चांगलं असतं पण ज्या लोकांना पोट फुगण्याची समस्या असते किंवा गॅस, IBS ची समस्या असते अशांचं आजारपण वाढू शकतं.

एलर्जी :

काही लोकांना मक्याची ऍलर्जी असते. मका खाल्ल्याने त्यांना स्किन रॅश, खाज, सूज आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे अशा समस्या जाणवतात. ऍलर्जीचा इतिहास असेल तर अशा लोकांनी मका खाणं टाळावं.

वजन कमी करणारी लोकं :

भाजलेल्या मक्यामध्ये कॅलरीज आणि कार्ब्स भरपूर प्रमाणात असतात. वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकांनी याच जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने वजन कमी करणे कठीण होऊ शकते.

किडनीचे रुग्ण :

मक्यामध्ये पोटॅशियम आणि फॉस्फोरसची मात्र जास्त असते. जे किडनीच्या रुग्णांसाठी हानिकारक ठरू शकते. त्यामुळे किडनीच्या कार्यावर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो आणि इलेक्ट्रोलाइटमध्ये असंतुलन निर्माण होऊ शकते.

हृदयरोगी:

मका मीठ आणि बटर लावून खाल्ला तर हे हृदयरोग्यांसाठी धोकादायक ठरू शकते.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

