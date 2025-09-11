काही लोकांनी सेंधा मीठ खाणं टाळलं पाहिजे, कारण ते त्यांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतं.
ज्यांचा बीपी आधीच जास्त असतो त्यांनी हे मीठ जास्त खाल्ल्यास त्रास वाढू शकतो.
सेंधा मीठामुळे किडनीवर जास्त ताण येऊ शकतो.
सेंधा मीठ हृदयाच्या रुग्णांसाठी धोकादायक ठरू शकतं. त्यामुळे सूज आणि हृदयावर भार वाढतो.
सेंधा मीठामध्ये आयोडिन नसतं. त्यामुळे ज्यांना थायरॉईडचा त्रास आहे त्यांच्यासाठी हे मीठ योग्य नाही.
गर्भावस्थेत जास्त सेंधा मीठ खाल्ल्यास सूज, ब्लड प्रेशर किंवा पचनाशी संबंधित त्रास वाढू शकतो.
सेंधा मीठ अनेकांसाठी फायदेशीर असलं तरी वरील गटातील लोकांनी ते खाण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.