'या' लोकांनी कॉफी पिणे टाळावे!

Tejashree Gaikwad
Jan 21,2026

झोपेच्या समस्यांनी त्रस्त असलेले लोक

कॉफीतील कॅफिन मेंदूला उत्तेजित करते. त्यामुळे अनिद्रा, रात्री वारंवार जाग येणे किंवा अपुरी झोप लागण्याची समस्या वाढू शकते.

पोटाच्या आजारांनी त्रस्त व्यक्ती

अ‍ॅसिडिटी, गॅस, छातीत जळजळ, अल्सर किंवा आम्लपित्त असलेल्या लोकांसाठी कॉफी त्रासदायक ठरू शकते. ती पोटातील आम्लनिर्मिती वाढवते.

हृदयविकाराचा धोका असलेले लोक

जास्त प्रमाणात कॉफी घेतल्यास हृदयाचे ठोके वेगाने होऊ शकतात, अस्वस्थता किंवा धडधड जाणवू शकते.

गर्भवती महिला

अतिप्रमाणात कॅफिन गर्भातील बाळाच्या वाढीवर परिणाम करू शकते. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कॉफी टाळलेली बरी.

तणावग्रस्त लोक

कॉफीमुळे अस्वस्थता, घबराट, हात थरथरणे यांसारखी लक्षणे वाढू शकतात.

लहान मुले आणि किशोरवयीन

लहान वयात कॅफिनचे सेवन मेंदूच्या विकासावर आणि झोपेवर परिणाम करू शकते.

पर्याय काय?

ग्रीन टी हर्बल टी कोमट पाणी दूध किंवा हळदीचे दूध

VIEW ALL

80 हजारचा फोन मिळतोय अर्ध्या किंमतीत, Flipkart Sale मध्ये धमाकेदार ऑफर!

तेजपत्ताचे 'हे' फायदे माहितीयेत का? फक्त जेवणात नाही तर 'या' कामांसाठीही उपयोगी

कोरड्या खोकल्याने त्रस्त आहात? आराम मिळण्यासाठी वापरा 'हे' घरगुती उपाय

किचन सिंकमधून घाण वास येतोय? वापरा 'ही' सिक्रेट ट्रिक
Read Next Story