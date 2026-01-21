कॉफीतील कॅफिन मेंदूला उत्तेजित करते. त्यामुळे अनिद्रा, रात्री वारंवार जाग येणे किंवा अपुरी झोप लागण्याची समस्या वाढू शकते.
अॅसिडिटी, गॅस, छातीत जळजळ, अल्सर किंवा आम्लपित्त असलेल्या लोकांसाठी कॉफी त्रासदायक ठरू शकते. ती पोटातील आम्लनिर्मिती वाढवते.
जास्त प्रमाणात कॉफी घेतल्यास हृदयाचे ठोके वेगाने होऊ शकतात, अस्वस्थता किंवा धडधड जाणवू शकते.
अतिप्रमाणात कॅफिन गर्भातील बाळाच्या वाढीवर परिणाम करू शकते. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कॉफी टाळलेली बरी.
कॉफीमुळे अस्वस्थता, घबराट, हात थरथरणे यांसारखी लक्षणे वाढू शकतात.
लहान वयात कॅफिनचे सेवन मेंदूच्या विकासावर आणि झोपेवर परिणाम करू शकते.
