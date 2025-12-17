घरात वापरल्या जाणाऱ्या अनेक गोष्टींवर जंतू लपलेले असतात जे शरीरात जाऊन तुम्हाला आजारी पाडू शकतात.
स्वयंपाक घरातील ओल्या टॉवेलांमध्ये जंतूंची पैदास लवकर होते. जर तुम्ही अशा टॉवेलला हात पुसला तर ते हाताच्या माध्यमातून अन्न ग्रहण करताना पोटात जाऊन तुम्हाला आजारी पाडू शकतात. म्हणून दररोज टॉवेल बदलून ते उन्हात चांगले वाळवा.
जुन्या उशांमध्ये धूळ आणि लहान कीटक जमा होतात. यामुळे सर्दी, खोकला आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. तेव्हा 1-2 वर्षांनी तुमची उशी बदला आणि आठवड्यातून एकदा ती उन्हात ठेवा.
आंघोळीचा ब्रश ओला राहिल्यास बुरशी आणि बॅक्टेरिया वाढू शकतात. यामुळे त्वचेवर जळजळ आणि संसर्ग होऊ शकतो. तुमचा आंघोळीचा ब्रश स्वच्छ ठेवा आणि तो वारंवार बदला.
भिंतीला बुरशी येणं हे आरोग्यासाठी नुकसानदायी ठरू शकतं. यामुळे एलर्जी आणि श्वासाची समस्या होऊ शकते.
कार्पेटमध्ये धूळ आणि घाण साचते. ज्यामुळे शिंका येणं किंवा ऍलर्जी होऊ शकते. म्हणून घरातील कार्पेट हे नियमितपणे स्वच्छ करा आणि अधूनमधून सूर्यप्रकाशात ठेवा.
भाज्या कापण्यासाठी घरात चॉपिंग बोर्डचा वापर केला जातो. बोर्डला स्क्रॅच पडतात आणि त्यात जंतू जाऊन बसतात, ज्यामुळे चॉपिंग बोर्ड खराब झाला की बदला आणि तो नियमित स्वच्छ करा.
खरचटलेली भांडी गरम केल्यावर त्यातून हानिकारक पदार्थ बाहेर पडू शकतात. अशा भांड्यांमध्ये स्वयंपाक करणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.