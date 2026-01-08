मनी प्लांटच्या वाढीसाठी त्यात योग्य मातीचा वापर करणे खूप गरजेचं असतं. अशातच मातीचं भुसभुशीत असणं आणि पोषकतत्वांनी भरपूर असणं गरजेचं असतं.
मनी प्लांटच्या मातीत कोकोपीट घातल्याने ओलावा टिकून राहतो, ज्यामुळे मनी प्लांटची मुळं सुकत नाहीत आणि झाडं ताजं राहतं.
मनी प्लांटसाठी माती तयार करताना, गांडूळखत किंवा शेणखत घालावं. यामुळे झाडाला पोषण मिळतं आणि पानं चमकदार होतात.
मनी प्लांटच्या मातीत वाळू किंवा टॅल्क टाकल्याने पाण्याचा निचरा सुधारतो. यामुळे कुंडीत पाणी साचून राहत नाही आणि त्यामुळे मुळं कुजण्यापासून बचाव होतो.
मनी प्लांटच्या मातीत जास्त पाणी घालू नका आणि तिचा चिखल होऊ देऊ नका. कारण या झाडाच्या वाढीसाठी पुरेसा ओलावा आवश्यक असतो. ''
दर तीस दिवसांनी माती खोदा आणि थोड्या प्रमाणात सेंद्रिय खत घाला.
