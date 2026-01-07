अकबराचा मोठा मुलगा, मुघल सम्राट जहांगीर याच्या बेशिस्तपणाची कहाणी आजही चर्चेत आहे.
आजही त्यांच्याबद्दल वाचून किंवा ऐकून लोक आश्चर्यात पडतात.
जहांगीरने त्याच्या राजवाड्याबाहेर एक घंटा लावली होती.
ज्याला न्याय हवा असेल ते ही घंटा वाजवायचे.
पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, जहांगीर त्याच्या बाथरूममध्येही कोर्ट भरवायचा.
बीबीसीच्या एका वृत्तानुसार मुघल सम्राट जहांगीरने एक अनोखी परंपरा सुरू केली होती.
त्याने बाथरूममध्ये दरबार भरवण्यास सुरूवात केली होती.
जहांगीरचा दुपारचा दरबार सार्वजनिक ठिकाणी तर संध्याकाळचा दरबार बाथरूममध्ये भरायचा.
या दरबारात बेगमसह इतर अनेक महिला उपस्थितीत राहायच्या.
जहांगीरची पत्नी नूरजहाँ हिचा दरबारात बराच प्रभाव पाहिला मिळायचा.
या दरबारात मुजरे आणि इतर मनोरंजनाचे कार्यक्रम अनेकदा व्हायचे.