अनेकदा अजाणतेपणे लोकांकडून काही अशा चुका होतात, ज्या पुढे जाऊन महागात पडतात. त्याचा परिणाम थेट आरोग्य, पैसा, नातेसंबंधांवरही पडतो. ज्यामुळं काही गोष्टी जाणीवपूर्वक इतरांना देऊ नयेत.
स्वत:च्या वापरातील ज्या गोष्टी इतरांना देऊ नयेत यामध्ये अगदी त्या जोडीदारासमवेतसुद्धा शेअर करू नयेत असं म्हटलं जातं.
असं म्हणतात की कपड्यांमध्ये त्या व्यक्तीची उर्जा असते. ज्यामुळं व्यक्तिनुरुप कपड्यांच्या देवाणघेवाणीसमवेत नकारात्मक आणि सकारात्मक उर्जेची देवाणघेवाण होऊ शकते. शिवाय़ आर्थिक अडचणीही वाढू शकतात.
अंगठीचा थेट संबंध ग्रह, नशिबाशी असून, त्याचमुळं तिचीही देवाणघेवाण करू नये असं म्हणतात.
चप्पल किंवा शूज या स्वत:च्या वापरातील गोष्टी इतरांना वापरण्यासाठी देऊ नयेत. अनेकदा या गोष्टी आत्मसन्मानाशी जोडल्या जातात. त्यामुळं त्या इतरांकडून न घेण्याचा सल्ला दिला जातो.
घड्याळाचा संबंध थेट वेळ आणि काळाशी निगडीत असून, त्यामुळं अनेकदा काही कामांमध्ये अडथळा येऊ शकतो जेव्हा ते प्रत्यक्षात कोणा दुसऱ्या व्यक्तीच्या वापरातील असतं.
पर्स, बटवा या गोष्टींचा लक्ष्मी, पैशांशी संबंध असल्यानं स्वत:च्या वापरातील या गोष्टी दुसऱ्या कोणाला देऊ नयेत. (वरील माहिती सामान्य संदर्भांवर आधारित असून झी 24 तास त्याची खातरजमा करत नाही.)