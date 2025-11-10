टूथपेस्टने फक्त दातच नाही तर 'या' पाच गोष्टी सुद्धा स्वच्छ करतं

Pooja Pawar
Nov 10,2025


टूथपेस्टचा वापर अनेकदा फक्त दात स्वच्छ करण्यासाठी केला जातो. पण टूथपेस्टचा वापर इतर अनेक गोष्टींसाठी केला जाऊ शकतो.


अनेकदा टॉयलेट आणि बाथरूममध्ये लागलेला आरसा खराब होतो. अशावेळी त्यावर टूथपेस्ट लावून आणि मग टिशू पेपर घेऊन हाताने पुसल्यावर तो स्वच्छ होऊ शकतो.


मळलेले शूज चमकवण्यासाठी टूथपेस्टचा वापर करू शकता. शूजवर थोडीशी टूथपेस्ट लावा आणि जुन्या टूथब्रशने ती घासून घ्या. नंतर स्वच्छ कापड पाण्यात भिजवून शूज पुसून टाका.


बऱ्याचदा मोबाईल स्क्रीन खराब होते. अशावेळी त्यावर टूथपेस्ट लावून कॉटन टिशू पेपरने स्वच्छ करा. स्क्रीन नव्या सारखी चमकू लागेल.


कपड्यांवर लागलेले कठीण डाग तुम्ही टूथपेस्टच्या मदतीने दूर होऊ शकतात. डागावर टूथपेस्ट लावून त्याला ब्रशने घासून काढा. हळद, तेल आणि मसाल्यांचे हलके डाग या ट्रिकमुळे निघून जातात.


चांदीचे काळे पडलेले दागिने पुन्हा चमकावण्यासाठी टूथपेस्टचा वापर करू शकता.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण पदार्थांचा वापर करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

VIEW ALL

लाल किल्ला नाव कसं पडलं? खरं नाव वेगळंच; 99 टक्के लोकांना नाही माहिती

'हे' पक्षी दिसणं असतं शुभ संकेत

वास्तुनुसार 'या' दिशेला स्वयंपाकघर असणे असते शुभ

अभिनयात पदार्पण करण्यापूर्वी 'या' अभिनेत्री होत्या डॉक्टर

Read Next Story