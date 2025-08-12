भारतातील 'या' शहरांमध्ये लागतो सर्वाधिक ट्रॅफिक जाम, पाहा मुंबई कितव्या स्थानी?

Pooja Pawar
Aug 12,2025


वाहनांची संख्या वाढल्याने भारतातील अनेक शहरांमध्ये ट्रॅफिक जामची समस्या वाढली आहे.


सर्वाधिक ट्रॅफिक जाम लागणाऱ्या शहरांमध्ये भारतातील पश्चिम बंगालचं कोलकाता शहर हे नंबर एकवर आहे.


कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूमध्ये 2023 -24 दरम्यान सर्वाधिक ट्रॅफिक जाम पाहण्यात आलं. त्यामुळे हे शहर लिस्टमध्ये दुसऱ्या स्थानी आहे.


महाराष्ट्रातील पुणे शहरात सुद्धा प्रचंड प्रमाणात ट्रॅफिक असतं. हे शहर यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.


हैदराबाद शहर सर्वाधिक ट्रॅफिक जामच्या बाबत चौथ्या क्रमांकावर येतं.


तामिळनाडूच्या चेन्नई शहरात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक जामची समस्या आहे.


देशाची आर्थिक राजधानी असलेलं मुंबई शहर या लिस्टमध्ये सहाव्या क्रमांकावर येतं.

VIEW ALL

बिर्याणी खाऊ घालून 450 कोटी कमावणार MS Dhoni

किडनी फेल होण्याकडे इशारा करतात 6 लक्षण, अजिबात दुर्लक्ष करू नका

भारतातील सर्वात स्वस्त शहर कोणतं आहे?

1 डझन म्हणजे 12 च का? 13, 14 किंवा 15 ची मोजणी का नाही?
Read Next Story