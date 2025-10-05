महाराष्ट्रातील सह्याद्री पर्वतरांगेत वसलेले खंडाळा हे एक अप्रतिम आणि मोहक हिल स्टेशन आहे.
मुंबई आणि पुणे यांच्या दरम्यान वसलेले हे पर्यटनस्थळ वर्षभर पर्यटकांना आकर्षित करते,
पण हिवाळ्याच्या दिवसांत खंडाळ्याचं सौंदर्य द्विगुणित होतं.
थंड वारा, धुक्याने आच्छादलेले डोंगर, हिरवीगार दऱ्या आणि शांत निसर्गाचा मिलाफ यामुळे खंडाळा महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम हिल स्टेशन्सपैकी एक मानले जाते.
खंडाळा समुद्रसपाटीपासून सुमारे 625 मीटर उंचीवर वसलेले आहे. येथे तुम्हाला हिरव्या टेकड्या, धबधबे, गुहा, ट्रेकिंग पॉइंट्स आणि मनमोहक व्ह्यू पॉइंट्स पाहायला मिळतात.
लोणावळा आणि खंडाळा ही जुळी हिल स्टेशन्स असून दोन्ही ठिकाणांवरून निसर्गाचे अप्रतिम दृश्य दिसते.
थंडगार हवेमुळे ट्रेकिंग, साईटसीईंग आणि निसर्गसौंदर्याचा आनंद घेण्यासाठी हे ठिकाण आदर्श ठरतं