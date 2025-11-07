भारताचा इतिहास अद्वितीय आणि समृद्ध आहे. येथे अनेक राजांनी राज्य केले. त्यांच्या शौर्याच्या अनेक कथा आहे.

Pravin Dabholkar
Nov 07,2025


भारतातील शूर राजांव्यतिरिक्त काही देशद्रोही राजेदेखील होऊन गेले. ज्यांच्या विश्वासघातामुळे भारताला गुलाम बनवले. यामध्ये राजा जयचंदचे नाव प्रामुख्याने येते.


जयचंदच्या विश्वासघातामुळे पृथ्वीराजने त्याची कन्या संयोगिताचे अपहरण केले होते.


पृथ्वीराज चौहान दिल्लीचा राजा झाल्यानंतर जयचंद खूप संतापला होता. त्याने त्याचा विश्वासघात करण्याचा निर्णय घेतला.


यामुळे जयचंद राजा पृथ्वीराज चौहानचा कट्टर शत्रू बनला आणि त्याच्याविरुद्ध सूड घेण्याचा प्रयत्न करु लागला.


जयचंदने मोहम्मद घोरीशी मैत्री केली. जेव्हा घोरीने दिल्लीवर आक्रमण केला तेव्हा घोरीने जयचंदला साथ दिली.


पृथ्वीराजने मोहम्मद घोरीशी दोनदा युद्ध केले. राजा पृथ्वीराजने पहिली लढाई केली. ज्याचा जयचंदला राग आलाय.


मोहम्मद घोरीशी झालेल्या दुसऱ्या युद्धात पृथ्वीराजचा पराभव झाला. जयचंदने पृथ्वीराजला पाठींबा दिला नाही आणि घोरीला सामील झाला.


जयचंदने घोरीला मदत केली होती आणि तो देशद्रोही होता हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही, असेही काही लोक म्हणतात.


(Disclaimer -वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

