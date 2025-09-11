सहलीला मुक्कामासाठी हॉटेलमधील कोणता मजला सर्वात सुरक्षित अन् बेस्ट?

Sayali Patil
Sep 11,2025

हॉटेल

हॉटेलमध्ये मुक्काम करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणं कायमच महत्त्वाचं. अगदी त्या हॉटेलमधील मजलासुद्धा.

हॉटेलचा मजला

कोणत्याही आपात्कालीन परिस्थितीमध्येसुद्धा हॉटेलचा मजला नेमका कुठं आहे हे फारत महत्त्वाचं ठरतं.

सुरक्षितता

सुरक्षा तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार हॉटेलमधील तीन ते सहादरम्यानचे सर्व मजले सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे असतात. राहण्यास उत्तम आणि सुरक्षित मजले म्हणूनही त्यांचं महत्त्वं असतं.

पोहोचणं सोपं

हे मजले इतक्या उंचीवर असतात की बाहेरून सहजपणे कोणीही खोलीत डोकावू शकत नाही, आपात्कालीन परिस्थितीत तिथपर्यंत पोहोचणंही अतिशय सोपं असतं.

तळमजला

तळमजला किंवा पहिला मजल्यावर सहजपणे डोकावता येऊ शकतं. ज्यामुळं सहसा या मजल्यांवर राहणं टाळा.

15 किंवा 20 वा मजला

15 किंवा 20 व्या मजल्यावर राहायचं झाल्यास लिफ्ट बंद झाली तर इतक्या वर असणाऱ्या मजल्यांवर सामासह पोहोचण्यास अनेक अडचणी येऊ शकतात.

लक्षात ठेवा

इथून पुढं भटकंतीसाठी बाहेर पडलं असता हॉटेलमध्ये राहताना हे मजल्याचं गणित लक्षात ठेवा.

