जी मंडळी सतत प्रवास करतात, त्यांना बाहेर खाण्यापिण्याच्या समस्यांचा अनेकदा सामना करावा लागतो.
आता मात्र त्याची चिंता करण्याची गरज नाही. कारण, इथं आपण असे पदार्थ पाहणार आहोत जे लवकर खराब न होता प्रवासातली भूक सहजगत्या भागवतात.
प्रवासासाठी खाऱ्या पुऱ्या किंवा साधी पुरी नेता येते. याशिवाय पोह्याचा चिवडासुद्धा पोटभरीचा ठरतो.
प्रवासाला निघालं असता सुकामेवा, प्रोटीन बार, चिक्की हे पदार्थसुद्धा मदतीचे ठरतात.
कोरड्या मसाल्यांचा वापर करून किंवा सातूचं मिश्रण भरून तयार केलेल पराठे, कोरड्या कचोऱ्या असे पदार्थ नेता येतात.
तेलावर परतून बनवलेली बटाट्याची भाजी, ज्यामध्ये पाण्याचा शून्य वापर असेल तीसुद्धा घडीच्या पोळीसोबत नेली असता किमान दोन दिवस टिकते. प्रवासासाठी थेपले किंवा तत्सम पोळीचे प्रकार नेले असताही खाण्यापिण्याची सोय अगदी सहज होऊ शकते.
लक्षात घ्या, प्रवासात निघालं असता मसालेदार पदार्थ शक्यतो टाळावेत. जेणेकरून प्रवासादरम्यान तुम्हाला आणि इतरांनाही कोणत्या अडचणींचा सामना करता येणार नाही.