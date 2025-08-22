सहलीदरम्यान जोडप्यांनी 'या' चुका टाळा; अन्यथा Trip च्या आनंदावर पडेल विरजण

सहलीला गेल्यावर आमच्यात हमखास वाद, भांडणं होतात, असं म्हणणारे अनेकजण किंबहुना अशी अनेक जोडपी आढळतात.
प्रवास किंवा सहलीदरम्यान जोडप्यांमध्ये एक ना अनेक कारणांवरून मतभेद होतात. अनेकदा या मतभेदांचं रुप वाद आणि कडाक्याच्या भांडणातही होतं.
मात्र ही भांडणं आणि मतभेद मिटवता येऊ शकतात. काही लहानमोठ्या पण तितक्याच महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवून त्यावर काम केल्यास हे सहज शक्य होतं.
सहलीदरम्यान पैशांवरून वाद होत असल्यास आधीच सहलीसाठीचा खर्च ठरवून घ्या. कोणत्या ठिकाणी वेळेत पोहचणं अपेक्षित आहे ती ठिकाणं लक्षात ठेवा. बरं हे कोणा एकाचं नाही, तर दोघांचं काम!
सहलीला गेलं असता फोन, सोशल मीडियाचा वापर शक्य तितका कमी करा. याउलट एकमेकांशी संवाद साधण्याला, नव्यानं एकमेकांना जाणून घेण्याला प्राधान्य द्या.
कुठे फिरण्यासाठी गेलं असता तिथं एका नात्यातील दोन्ही व्यक्तींना तितकंच महत्त्वं दिलं जाणं, दोघांच्याही आवडीनिवडींचा समतोल राखला जाणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळं ही बाब विसरु नका.
लक्षात ठेवा, सहल आणि प्रवास हा आनंद घेण्यासाठी असतो. इथं भूतकाळ, रागरुसवे न केलेलेच बरे. त्यामुळं वर्तमानात वावरा. सहलीला पोटभरीचं जेवण जेवा.
सहलीसाठी गेलं असता गरजेनुसार बेत बदलल्यास चिडचीड न करता आपल्यासाठी योग्य तो निर्णय घ्या. वाजवीहून अधिक खरेदी टाळा आणि प्रवासाचा मनसोक्त आनंद घेत मतभेद टाळा.