सहलीला निघताय? ‘या’ पाहा स्वस्तात हॉटेल बुक करण्याच्या ‘स्मार्ट टीप्स’

Sayali Patil
Aug 29,2025

भटकंती

भटकंतीसाठी आपल्या शहरापासून दूर गेलं असता सर्वात जास्त खर्च होतो तो म्हणजे तिथं राहण्याचा.

दर

कधीकधी तर फार आधी बुकींग करुनही हॉटेलचे दर इतके महाग असतात की सहलीचं बजेट तिथंच कमी होऊन जातं.

मुक्काम

बाहेरगावी जाताना एखाद्या हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय नेमकी किती रुपयांमध्ये मिळते हे एकाहून अधिक App आणि वेबसाईटवर तपासा. शक्य असल्यास थेट हॉटेललाच संपर्क साधा.

सवलत

कुपन

ऑनलाईन हॉटेलबुकिंगच्या वेळी अनेकदा कॅशबॅक, कुपन अशा सुविधा असतात त्यावर लक्ष ठेवा.

काळजी घ्या

हॉटेल बुक करत असताना ते शहरापासून किंवा मुख्य प्रवास सुविधेपासून दूर नाही याची काळजी घ्या. क्रेडिट कार्डस आणि डेबिट कार्डवरून बुकिंग केल्यास हॉटेलांमध्ये चांगल्या सवलती दिल्या जातात.

सोप्या टीप्स

थोडक्यात काय, तर काही सोप्या टीप्स किंवा अगदीच तुमचं संवादकौशल्य वापरुनही कमी दरात चांगल्या हॉटेलची डील तुम्हाला मिळू शकते.

