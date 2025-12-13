महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीवरील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, वेंगुर्ल्याजवळ वसलेला शिरोडा बीच हा शांत आणि स्वच्छ समुद्रकिनारा आहे
शिरोडा बीचची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याची स्वच्छता आणि शांत वातावरण.
निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवू इच्छिणाऱ्यांसाठी हा समुद्रकिनारा एक उत्तम आणि निवांत पर्याय मानला जातो.
शिरोडा बीचवर लांब चालणे, सूर्यास्त पाहणे, फोटो काढणे आणि समुद्रात पोहण्याचा आनंद घेता येतो.
हा समुद्रकिनारा गोवा सीमेच्या अगदी जवळ, रेडी आणि केरि (क्वेरीम) बीचच्या आसपास आहे.
रेडी किल्ला आणि यशवंतगड यांसारखी ठिकाणे जवळच असल्याने भटकंतीसाठी चांगले पर्याय उपलब्ध आहेत.
सार्वजनिक वाहतूक मर्यादित असल्यामुळे खासगी वाहनाने जाणे अधिक सोयीचे ठरते.