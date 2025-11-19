प्रवासादरम्यान हॉटेलमध्ये मुक्कामासाठी कोणता मजला सर्वात सुरक्षित?

Sayali Patil
Nov 19,2025

प्रवास

दूरच्या प्रवासाला गेलं असता काही मंडळी होम स्टेला पसंती देतात तर, काहींना मात्र हॉटेलमध्येच राहण्याचा पर्याय योग्य वाटतो. पण, इथंही योग्य रुमची निवड करणं महत्त्वाचं ठरतं.

पर्यटन

पर्यटन आणि या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते भटकंतीसाठी बाहेर असतेवेळी हॉटेलमध्ये मुक्काम असल्यास तिथं तिसऱ्या ते सहाव्या मजल्यादरम्यान रुम घेणं सुरक्षित ठरतं.

आगीच्या घटना

दुर्दैवानं आग लागणं किंवा तत्सम कोणता प्रकार घडल्यास या दरम्यानच्या मजल्यांपर्यंत सहजपणे अग्निशामक दलालला पोहोचणं शक्य आहे. ज्यामुळं इथं मदतकार्य लवकर पोहोचतं.

बचावकार्य

आगीच्या घटनांमध्ये हॉटेलमध्ये तिसऱ्या ते सहाव्या मजल्यांवर मुक्कामी असल्यास पायऱ्यांवाटे खाली उतरणं अधिक सोपं होतं.

चोरीचा धोका

काहींच्या मते तिसऱ्या ते सहाव्या मजल्यावरील रुममध्ये पोहोचणं कठीण असल्यानं चोरीचा धोका नसतो. शिवाय या मजल्यांवर तुलनेनं गोंधळही कमी असतो.

सुरक्षिततेचीही हमी

वर नमुद केलेल्या मजल्यांवर हॉटेलमधील कर्मचारी सहज लक्ष ठेवू शकतात. ज्यामुळं रुमच्या स्वच्छतेपासून, सुरक्षिततेचीही हमी मिळते.

हॉटेल बुकिंग

अनेक हॉटेल बुकिंगदरम्यान या मजल्यांवरील रुम सहज उपलब्ध होतात. कारण अनेकांचच प्राधान्य वरील मजल्याच्या रुमना असतं. (वरील माहिती सामान्य संदर्भांवर आधारित असून, झी 24तास याची खातरजमा करत नाही.)

VIEW ALL

आंतरराष्ट्रीय पुरूषदिनाची स्थापना कोणी केली? 99% लोकांना माहित नसेल

Jio चा सर्वात स्वस्त प्लान, अनलिमिटेड 5G आणि किंमत फक्त...

वाराणसी चित्रपटासाठी प्रियांका चोप्राने किती मानधन घेतलं? तब्बल....

गुलाबी ड्रेसमध्ये बिपाशाच्या देवीचा क्यूट अंदाज, पाहा फोटो

Read Next Story