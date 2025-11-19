प्रवासादरम्यान हॉटेलमध्ये मुक्कामासाठी कोणता मजला सर्वात सुरक्षित?

दूरच्या प्रवासाला गेलं असता काही मंडळी होम स्टेला पसंती देतात तर, काहींना मात्र हॉटेलमध्येच राहण्याचा पर्याय योग्य वाटतो. पण, इथंही योग्य रुमची निवड करणं महत्त्वाचं ठरतं.
पर्यटन आणि या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते भटकंतीसाठी बाहेर असतेवेळी हॉटेलमध्ये मुक्काम असल्यास तिथं तिसऱ्या ते सहाव्या मजल्यादरम्यान रुम घेणं सुरक्षित ठरतं.
दुर्दैवानं आग लागणं किंवा तत्सम कोणता प्रकार घडल्यास या दरम्यानच्या मजल्यांपर्यंत सहजपणे अग्निशामक दलालला पोहोचणं शक्य आहे. ज्यामुळं इथं मदतकार्य लवकर पोहोचतं.
आगीच्या घटनांमध्ये हॉटेलमध्ये तिसऱ्या ते सहाव्या मजल्यांवर मुक्कामी असल्यास पायऱ्यांवाटे खाली उतरणं अधिक सोपं होतं.
काहींच्या मते तिसऱ्या ते सहाव्या मजल्यावरील रुममध्ये पोहोचणं कठीण असल्यानं चोरीचा धोका नसतो. शिवाय या मजल्यांवर तुलनेनं गोंधळही कमी असतो.
वर नमुद केलेल्या मजल्यांवर हॉटेलमधील कर्मचारी सहज लक्ष ठेवू शकतात. ज्यामुळं रुमच्या स्वच्छतेपासून, सुरक्षिततेचीही हमी मिळते.
अनेक हॉटेल बुकिंगदरम्यान या मजल्यांवरील रुम सहज उपलब्ध होतात. कारण अनेकांचच प्राधान्य वरील मजल्याच्या रुमना असतं. (वरील माहिती सामान्य संदर्भांवर आधारित असून, झी 24तास याची खातरजमा करत नाही.)