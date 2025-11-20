रोज संध्याकाळ झाली की सर्वांनाच काहीतरी चमचमीत खाण्याची इच्छा होते.
अशावेळी 'ब्रेड बेसन टोस्ट' ही चविष्ट आणि तितकीच हेल्दी रेसिपी ट्राय करू शकता.
ही रेसिपी बनवण्यासाठी एका भांड्यात बेसन घ्या, त्यात तुमच्या आवडत्या चिरलेल्या भाज्या आणि मसाले टाका.
हळूहळू पाणी घालून मध्यम घट्ट पीठ तयार करा .
ब्रेडच्या स्लाइसला दोन्ही बाजूंनी हे पीठ लावा किंवा त्यात बुडवून काढा.
नॉन-स्टिक तव्यावर थोडे तेल लावा आणि त्यावर ब्रेड ठेवा.
मंद आचेवर दोन्ही बाजू सोनेरी होईपर्यंत ब्रेड भाजून घ्या.
गरमागरम क्रिस्पी बेसन टोस्ट तयार कोथिंबीर चटणी किंवा दह्यासह सर्व्ह करा.