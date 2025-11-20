संध्याकाळच्या नाशत्यासाठी बनवा 'ही' चमचमीत आणि झटपट रेसिपी !

Nov 20,2025

नाश्ता

रोज संध्याकाळ झाली की सर्वांनाच काहीतरी चमचमीत खाण्याची इच्छा होते.

हेल्दी रेसिपी

अशावेळी 'ब्रेड बेसन टोस्ट' ही चविष्ट आणि तितकीच हेल्दी रेसिपी ट्राय करू शकता.

भाज्या आणि मसाले

ही रेसिपी बनवण्यासाठी एका भांड्यात बेसन घ्या, त्यात तुमच्या आवडत्या चिरलेल्या भाज्या आणि मसाले टाका.

बेसन पीठ

हळूहळू पाणी घालून मध्यम घट्ट पीठ तयार करा .

ब्रेड स्लाइस

ब्रेडच्या स्लाइसला दोन्ही बाजूंनी हे पीठ लावा किंवा त्यात बुडवून काढा.

नॉन-स्टिक तवा

नॉन-स्टिक तव्यावर थोडे तेल लावा आणि त्यावर ब्रेड ठेवा.

ब्रेड भाजा

मंद आचेवर दोन्ही बाजू सोनेरी होईपर्यंत ब्रेड भाजून घ्या.

सर्व्ह करा

गरमागरम क्रिस्पी बेसन टोस्ट तयार कोथिंबीर चटणी किंवा दह्यासह सर्व्ह करा.

